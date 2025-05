Calcio dilettantistico: novità e conferme nelle panchine della Garfagnana

Iniziano ad arrivare le prime ufficializzazioni sulle panchine di diverse società e il mercato è in pieno fermento nel panorama del calcio dilettantistico della Garfagnana e della Valle del Serchio.

La grossa novità della prossima stagione proviene dalla Terza Categoria che potrebbe regalare un girone interamente garfagnino. Hanno infatti annunciato che si iscriveranno alla categoria gli Amatori Barga, Atletico Penarol di Filecchio che giocherà le partite interne al Kedrion Park di Bolognana e Villetta in Comune di San Romano, che per quest’ultima è un gradito ritorno. Inoltre sono preannunciate altre due- tre nuove società in Figc. Nelle prossime settimane le eventuali conferme.

Vediamo intanto una panoramica su ciàche sta accadendo nella singole società. La Villetta sta costruendo un progetto molto interessante dato che si è affidato a due personaggi sportivi di esperienza.

L’allenatore sarà Andrea Satti, mentre il direttore sportivo Antonio Landucci. Intanto in grande fermento è il mercato delle panchine. Il Barga, che ha formato un gruppo dirigenziale giovane e dinamico, si è affidato ad un altro giovane, Daniele Tonini di San Michele di Piazza al Serchio, proveniente da ottimi risultati nei campionati giovanili.

Il Casciana Poggio ha annunciato l’ingaggio di mister Federico Cecchi, tecnico esperto nonostante la giovane età. Gradito ritorno al Pieve Fosciana per Francesco Fiori, uno dei tecnici più preparati della Valle, dopo la positiva esperienza al Molazzana.

Un altro nome noto nel panorama calcistico è quello di Damiano Biggi, confermato dall’Atletico Castiglione. Di Damiano Biggi ricordiamo la sua lunga e brillante carriera di attaccante tra dilettanti e professionisti.

In Seconda Categoria, Diavoli Neri Gorfigliano e Cascio confermano la panchina rispettivamente a Giancarlo Telloli e Riccardo

Contadini.

Dino Magistrelli