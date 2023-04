"Primavera" a un passo dall’abisso

Lucchese

0

Olbia

4

LUCCHESE: Galletti, Viviani (1’ st Quochi), Soares (27’ st T. Napoli), Filippelli, D’Ancona, Santelli, Carella (27’ st Lazzari), M. Napoli, Camaiani, Nastasi (1’ st Durante), Catania (45’ st Dochovku). (A disp.: Lacozzetta, Turini, Andreini, Tiesse, Taponeco, Muratore, Carcano). All.: Carruezzo.

OLBIA: Mascia, Glino (30’ st Giranelli), Secci, Dore, Giagheddu, Sanna, Catte, Di Marcello (35’ st Fiia), Caggiu (18’ st Capuozzo), Dieni (18’ st Tamponi), Barbieri (30’ st Carta). (A disp.: Di Giorgio, Petrone, Paleggiati, Orefice, Rodriguez, Tatti). All.: Biagioni.

Arbitro: Taricone di Perugia.

Reti: 6’ pt Dore, 8’ pt Catte, 23’ st e 27’ st Barbieri.

LUCCA - "Primavera" a un passo dalla retrocessione. Ko pesante nell’andata dei play-out. Sardi subito in vantaggio al 6’ con Dore, raddoppiano due minuti più tardi con Catte. I rossoneri non riescono a recuperare e, nel secondo tempo, Barbieri, con una doppietta, firma il terzo ed il quarto gol. Adesso per la Lucchese, tra sette giorni, servità una vera e propria impresa a Olbia per evitare la retrocessione.