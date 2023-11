Passuello vince la “mezza“ di Livorno. Grande domenica per tutta la società

Era nell’ aria. L’ appuntamento della Mezza Maratona di Livorno era nel mirino del G.S.Lucchese Team Promotech, che nella città Labronica si è presentata ai nastri di partenza al gran completo.

Le previsioni meteorologiche della vigilia non davano scampo: pioggia prevista in abbondanza. E pioggia c’ è stata. Da subito sono partiti all’ attacco gli atleti più accreditati, tra i quali Domenico Passuello, che su quelle strade del quartiere natio “ la Rosa” ha dovuto sudare sette camice per non farsi distanziare. Nel prosieguo della corsa, in virtù di una grande maestria nel gestire col cervello le sue risorse ha sfoderato una grinta ed un cuore insperato, aggiudicandosi la vittoria.

Ottimo anche il 5° posto conquistato da Mirko Dolci, sempre Team Promotech, uscito da un momento delicato anche in virtù delle efficaci, quasi miracolose cure dal Fisioterapista Dario Dellabartola che lo hanno rigenerato portandolo ad una ritrovata efficienza. A completamento dei risultati, vanno annotati anche i sostanziosi progressi per Marco Nucci & Nicolò Matteoli giunti al rcord personale.

A conclusione ed a coronamento della splendida giornata, è giunta anche la notizia da Atene che Agnese Bramanti è giunta allo stadio Olimpico, concludendo la maratona greca con un tempo sotto le 4h.