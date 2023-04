Pantera rossonera a due passi dal traguardo

Nonostante la mancanza di un vero "bomber" (il miglior realizzatore della squadra con 5 centri è ancora Bruzzaniti, che però è un esterno e che a Carrara non ci sarà perché squalificato), la Lucchese, a due giornate dalla fine, è in corsa per il raggiungimento di uno dei due obiettivi possibili che ha di fronte: con 2 pareggi, tra Carrara e in casa con l’Olbia, chiuderebbe a quota 50, eguagliando così il traguardo raggiunto lo scorso anno; con una vittoria arriverebbe a 51 punti, centrando l’obiettivo ipotizzato dall’allenatore Maraia il giorno del suo insediamento sul ponte di comando della "nave" rossonera.

In entrambi i casi la Lucchese sarebbe dentro la "griglia" dei play-off, la cui composizione è però tutta ancora da scrivere almeno per quanto riguarda l’ottavo posto, attualmente occupato dal Siena, ma in odore di punti di penalizzazione. I rossoneri, comunque, non arriveranno mai settimi, perché il distacco dall’Ancona è di sette lunghezze. E dunque dovranno fare mente locale che il primo turno "secco" dei play-off in programma domenica 30 aprile, lo giocheranno in trasferta.

Ma dove? Per sciogliere il punto interrogativo bisognerà aspettare proprio l’ultima giornata, perché il distacco tra l’Ancona (punti 55) e la coppia Gubbio-Carrarese (punti 59) è di 4 lunghezze con il Pontedera che è attualmente a quota 56. Giochi, insomma, ancora aperti. Intanto la Lucchese deve pensare a preparare al meglio la delicata trasferta di Carrara, contro la formazione allenata da Dal Canto, che ha messo insieme la bellezza di 12 risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta, oltretutto tra le mura di casa, risale alla fine di gennaio quando a violare lo stadio dei Marmi fu l’Alessandria). Gli apuani arrivano all’atteso derby con la Lucchese, dopo il pari, con molti rimpianti, di Sassari, che però è costato un turno di squalifica a due giocatori importanti come l’attaccante Energe ed il metronomo di centrocampo Schiavi. Ma al di là delle assenze è una Carrarese forte ed organizzata, da affrontare con il giusto piglio, ricordando che in attacco ha Capello che ha già "timbrato" 14 cartellini, oltre al fantasista albanese Bozanay, autore di cinque gol.

I rossoneri proveranno a rispondere soprattutto con Panico, uno dei più in forma nell’ultimo periodo. La squadra si è allenata anche il giorno di Pasquetta. L’ambiente è sereno, ma carico. Maraia ritrova anche Cucchietti e Quirini, che hanno scontato il turno di squalifica, ma tra i pali la riconferma di Coletta è scontata, con lo stesso giovane difensore lucchese che dovrebbe essere riproposto come terzino destro, con De Maria a sinistra e Tiritiello-Benassai collaudata coppia centrale. Il resto dello schieramento sarà deciso soltanto dopo la seduta di rifinitura della vigilia, ma prepariamoci a qualche sorpresa dell’ultim’ora.

Intanto è attesa tra oggi e domani la decisione della questura di Massa in merito al numero massimo di tifosi rossoneri che potranno seguire la squadra allo stadio dei Marmi, dal momento che per l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive il derby è considerato a rischio.

Emiliano Pellegrini