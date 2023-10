Oggi il recupero contro la Spal. Si riparte dal 2-1 per i rossoneri

E’ vero che una partita che si gioca sulla distanza di 34 minuti più eventuale recupero, è una partita inusuale, ma è anche vero che quando l’arbitro Giaccaglia di Iesi, lo stesso di qualche settimana fa, fischierà il calcio d’inizio, il punteggio sarà a favore della Lucchese per 2 a 1. E il fatto non è di poco conto.

Questo vuol dire che la Spal dovrà necessariamente partire forte ed attaccare, ma al tempo stesso potrebbero aprirsi invitanti ripartenze per i veloci rossoneri, come Guadagni, Rizzo Pinna e Russo. Ricordiamo che il regolamento prevede che si riparta dal 57’ e che non possano essere schierati i calciatori sostituiti prima della sospensione. Dunque il tecnico degli spallini Colucci dovrà rinunciare a Dalmonte e scegliere uno tra Rao e Maistro.

Nessun problema invece per Gorgone, che avrà tutto il gruppo a disposizione. In merito al recupero di questo pomeriggio al “Paolo Mazza“ il tecnico rossonero ha detto: "Credo che sarà una gara completamente diversa da quella giustamente sospesa per la “bomba d’acqua“, quando oggettivamente avevamo in pugno la situazione. Loro hanno cambiato allenatore e faranno sicuramente di tutto per rimettere in moto una classifica, che fino ad oggi è deficitaria in funzione delle ambizioni di tutto l’ambiente biancoceleste. Comunque la si pensi è una partita nuova. E’ un po’ come ripartire da zero a zero". Giusto, ma non si può non tenere conto che la Lucchese riparte con il vantaggio di un gol.

Entrambe arrivano all’appuntamento dopo una sconfitta. La Spal in casa contro il Pescara, la Lucchese sul terreno della capolista Torres. Ma certi sottili vantaggi psicologici sono decisamente da parte dei rossoneri, che hanno due risultati su tre per tornare a casa con un risultato positivo. E’ ovvio che con la vittoria, la squadra si collocherebbe al quarto posto di una classifica che comincia a delinearsi e che rappresenterebbe una posizione di grande rilievo in funzione del prosieguo del torneo, che per Tiritiello e compagni riprenderà soltanto domenica 22 ottobre in casa contro il Pescara, dal momento che la gara con la Juventus B programmata per sabato prossimo è stata rinviata a data da destinarsi perché tra i bianconeri ci sono alcuni giovani impegnati con le rispettive Nazionali.

E chiudiamo con le ultime sulla squadra, dopo la seduta di rifinitura. De Maria sta bene e dunque riprenderà il suo posto sul lato basso della difesa a sinistra, mentre Benassai sarà valutato questa mattina. Come ha sempre detto Gorgone, se un giocatore non è al cento per cento, non viene rischiato. Questa, dunque, potrebbe essere la formazione in campo oggi al “Mazza“: Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai (Sabbione), De Maria; Gucher, Cangianello; Guadagni, Russo, Fedato; Magnaghi. Palla al centro alle 16.15.

Emiliano Pellegrini