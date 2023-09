Numero abbonamenti Lucchese: settima nel Girone B di Calcio

A campagna abbonamenti conclusa, è il Catania, nei tre gironi di serie C, ad avere il maggior numero di abbonati, ben 13.801 (una cifra stratosferica per la categoria), seguita dal Vicenza con 6.246, poi dall’Avellino con 4.700. Per quanto riguarda invece la classifica relativa al girone B, al primo posto il Cesena con 6.230 abbonati, seguono, molto distanziate Spal con 4.309, Rimini con 2.180, Arezzo con 2.057, Perugia con 1.732, Pescara con 1.497, LUCCHESE con 1.292, Torres con 987, Gubbio con 591, Entella con 531, Carrarese con 220, Olbia con 209 e Recanatese con 209. Per la Lucchese è il dato migliore degli ultimi 10 anni, favorito sicuramente dal fatto dell’arrivo sulla scena calcistica rossonera dell’imprenditore siciliano Andrea Bulgarella, accolto con grande entusiasmo dalla tifoseria rossonera.

e.p.