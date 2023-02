Doppia seduta di allenamento, spazzata dal vento di tramontana, ieri per la Lucchese sul terreno dello stadio di Saltocchio, con tutto il gruppo a disposizione di Maraia, compresi Quirini e Fabbrini, che avevano accusato piccoli problemi. I rientri dalla squalifica di Tiritiello, Benassai e Bianchimano ed il recupero di Rizzo Pinna permetteranno al tecnico di avere a disposizione un ampio ventaglio di scelte un po’ in tutti reparti. La scelta più delicata riguarda la maglia numero 9. Due i pretendenti: Ravasio e Bianchimano, con Romero che di solito viene impiegato in corso d’opera. Il favorito sembra essere ancora Ravasio. Per gli esterni offensivi, a destra ci sarà sicuramente Panico e a sinistra Bruzzaniti, considerando che Rizzo Pinna rientra da un infortunio e che Fabbrini che sta ritrovando la migliore condizione, sarà sicuramente del match. In difesa torna Tiritiello e potrebbe essere riconfermato Bachini.

e.p.