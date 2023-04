Luigi e Roberta insieme alla mezza maratona

Coppia nella vita e coppia nello sport: Luigi Angeli e Roberta Pieroni (nella foto) hanno partecipato alla mezza maratona di Madrid. Se per Luigi si è trattato di una buona prova, culminata con un discreto piazzamento nella parte media della classifica finale, Roberta Pieroni ha fornito un’altra ottima prestazione, che conferma le sue grandi qualità atletiche, arrivando al 57° posto assoluto in campo femminile, 3ª di categoria (W55), prima fra le italiane al via. Roberta ha chiuso la sua fatica con il tempo di 1h34’45“, un gran bel riscontro cronometrico, che permette alla portacolori del GS Orecchiella Garfagnana di rimanere ai vertici della specialità.

Flavio Berlingacci