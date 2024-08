Lucchese, la stagione parte con un ko: rossoneri fuori dalla Coppa Italia a Vercelli

Vercelli, 11 agosto 2024 – Riprende la stagione ufficiale della Lucchese, con la gara di Coppa Italia contro la Pro Vercelli e rossoneri che escono subito dalla competizione sconfitti nei minuti supplementari dalla rete di Dell’Aquila. Lucchese che si presenta con diverse assenze, quelle di Quirini e di Botrini squalificati e quelle di Gucher, Magnaghi e De Maria, che hanno chiesto a più riprese di essere ceduti, con quest’ultimo che già nelle prossime ore approderà alla Gaiana Erminio. Non gioca nemmeno l’ultimo arrivato Costantino.

Il match nel primo tempo è stato tutto sommato equilibrato, nonostante il gran caldo. Per i rossoneri, la prima occasione porta la firma di Fedato, ma la sua conclusione viene respinta. I padroni di casa rispondono con un calcio d’angolo insidioso, che la difesa di mister Gorgone in qualche modo riesce a sbrogliare.

Ancora Fedato pericoloso, con un pallonetto, ma il portiere Rizzo para. Bella azione della Lucchese, con Fedato, ben ispirato, che serve Visconti, ma la sua conclusione viene respinta da portiere di casa, sulla respinta arriva Fazzi, che non a porta vuota sbaglia un calcio di rigore. Miracolo di Palmisani su una punizione della Pro Vercelli.

Il primo tempo termina in perfetta parità, con le due squadre che hanno dato vita ad una bella partita. Nella ripresa la Lucchese parte ancora bene ed ha un’occasione con Ndoye, che però, dopo essere stato smarcato da un bel passaggio di Fedato, non riesce a concludere a rete. I piemontesi rispondono in contropiede, ma Palmisani para.

Gorgone cambia qualche pedina, mettendo dentro forze fresche, visto anche il grande caldo, ma il risultato non cambia e così si va ai tempi supplementari. Squadre stanche che provano comunque a sbloccare il match e ci riesce subito la Pro Vercelli con Dell’Aquila che batte Palmisani e regala così alla sua formazione il passaggio del turno. La Lucchese ha provato a rimanere in partita finchè ha potuto, ma non è riuscita a pareggiare. E adesso tutta l’attenzione è sull’inizio del campionato.

Il tabellino

Pro Vercelli Lucchese 1-​​​​​​0 dts PRO VERCELLI: Rizzo, Biagetti, Marchetti, Bunino (1' sts Casazza), Iotti, Emmanuello (28' st Louati), Vigiani (38' st Clemente), Rutigliano (28' st Dell'Aquila), Comi (44' st Coppola), Carosso (38' st Iezzi), Serpe. (A disp.: Passador, Lancellotti, Fiumanò, Cugnata, Ronchi, Martiner, Da Pra, Foti). All. Cannavaro. LUCCHESE: Palmisani, Frison, Gasbarro, Djibril (1' pts Ciucci), Ndiaye (34' st Leone), Fazzi (15' st Saporiti), Fedato, Visconti, Welbeck (20' st Moschella), Antoni, Sabbione. (A disp.: Coletta, Allegrucci). All. Gorgone. Arbitro: Poli di Verona.

Rete: 9' pts Dell'Aquila.