Lucchese: con l’Ancona Maraia rispolvera Alagna

Nonostante che nelle ultime tre partite l‘Ancona abbia conquistato appena un punto (sconfitta di Fermo, pari con Olbia, battuta a vuoto interna contro l’Entella), la formazione guidata da Colavitto rimane una delle squadre più accreditate del girone, potendo contare su elementi di spessore tecnico come Mondonico, Gatto, Melchiorri e Simonetti. Non è un caso che i dorici siano sempre stati nelle prime posizioni della classifica.

L’ostacolo, per la Lucchese, è sicuramente molto alto. Ecco perché domenica servirà una prestazione importante, senza errori, oltreché intelligente sotto l’aspetto tattico. Come ha ripetuto ieri il giovane difensore rossonero Quirini, contro le "grandi", che giocano, ma che fanno anche giocare, la Lucchese ha sempre offerto prestazioni all’altezza. E, domenica, ne servirà una proprio sotto tutti gli aspetti. Perché, se sbagli l’approccio, se concedi spazio ai loro attaccanti, il rischio è quello di finire al tappeto. E, allora, sarà interessante vedere quali scelte farà Maraia, avendo, di fatto, tutti a disposizione, compreso, forse, anche Di Quinzio che ieri ha svolto un lavoro con il gruppo, anche se il suo eventuale impiego potrebbe essere limitato solo ad uno spezzone di partita.

I veri dubbi riguardano la difesa, dove potrebbe ritrovare posto, sulla fascia sinistra, Alagna (foto), con Quirini a destra e Tiritiello e Benassai a completare il reparto davanti a Cucchietti. Ma anche la composizione del trio di centrocampo non è certa. Qui, assieme a Tumbarello e Franco, potrebbe esserci l’eclettico Visconti.

Infine la prima linea. Ci sarà ancora Panico nelle vesti di "falso nueve", oppure verrà rispolverato un centravanti puro, da scegliere tra Romero, Ravasio e Bianchimano, con quest’ultimo che da qualche settimana è fisso in panchina? Il reparto potrebbe essere completato da Panico nel suo abituale ruolo di esterno destro, con Fabbrini, Rizzo Pinna o Bruzzaniti a sinistra. Una scelta non facile quella che sarà chiamato a fare Maraia. Non solo alla luce delle condizioni psico-fisiche dei suoi, ma anche in funzione delle caratteristiche tecnico-tattiche dell’avversario. Proprio in relazione alla caratura complessiva dell’Ancona, l’obiettivo principale dovrà essere quello di conquistare un risultato positivo, in modo da smuovere la classifica e rimanere agganciati ai play-off.

Emiliano Pellegrini