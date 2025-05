Lucca Half Marathon, le foto e la classifica della decima edizione

Lucca, 4 maggio 2025 – La decima edizione della Half Marathon Lucca si è presentata con interessanti novità, capaci di arricchire ulteriormente il programma dell’evento. Sabato 3 maggio, alla vigilia della gara principale, ha debuttato la "Lucchesina ludico motoria", una camminata non competitiva aperta a tutti, che ha riscosso una buona partecipazione.

Qui la classifica

Domenica mattina ha preso il via anche la prima edizione della staffetta “Lhm in 2”, una sfida a coppie inserita all’interno della mezza maratona, che ha portato ulteriore entusiasmo tra i partecipanti. Tracciato omologato Fidal, già molto apprezzato nella passata edizione per la sua scorrevolezza e velocità.

Un percorso che ha permesso ai runner di godere appieno delle bellezze storiche e architettoniche della città, con passaggi suggestivi come le iconiche Mura di Lucca e l’arrivo in una delle piazze più rappresentative del centro storico. Il servizio fotografico ufficiale è stato curato, come di consueto, dalla Ets Regalami un sorriso.