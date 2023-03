Le lucchesi vogliono restare in alto nei due gironi

Tutte in trasferta le tre lucchesi del girone "A", a cominciare dalla Folgor Marlia che gioca la gara tecnicamente più interessante, sul campo del Fornacette Casarosa, in una sorta di anticipo di play-off, visto che i biancocelesti occupano saldamente il terzo posto, mentre i pisani sono al quarto, pur staccati di ben dieci lunghezze. Detto che in vetta continua il gran duello fra Romagnano e Viareggio (che disputano proprio lo scontro diretto), la Folgor prova, comunque, a tenere il passo. A centro gruppo cerca conferme l’Atletico Lucca sul terreno del Forte dei Marmi; in coda ultimi colpi del Lammari, inpegnato a San Giuliano Terme.

Nel girone "B" Academy Porcari e Marginone, tornate domenica scorsa entrambe al successo, puntano a trovare ulteriore continuità per rimane nelle alte sfere della classifica: il Porcari gioca sul terreno dello Spedalino Lequerci; il Marginone riceve il Giovani Via Nova, con tutte le carte in regola per fare bottino pieno.

F. B.