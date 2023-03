Inizio stagione con un podio Martina medaglia d’argento

Con un eccellente secondo posto è iniziata la stagione agonistica 2023 per la giovane Martina Giuntini (nella foto con l’allenatore Fabio Biagioni) di Pieve Fosciana, che da un paio di anni gareggia nel sollevamento pesi nella categoria fino a 64 chilogrammi. La gara, avvincente fino al termine, si è disputata a Marina di Massa ed era valida come primo turno di qualificazione regionale open di Pesistica Olimpica. "Ho terminato la gara - spiega Martina Giuntini - con un totale di alzata di 89 kg, con soltanto 3 kg in più rispetto alla terza classificata. Ha vinto la forte ed esperta Agnese Marchi, atleta dei Vigili del Fuoco di Livorno. Io, invece, come per le precedenti gare, ho gareggiato per i colori del Team Lumberjack, capitanata da Fabio Biagioni, Andrea Tolaini e da me. Insieme gestiamo la palestra comunale di Pieve Fosciana. Ora siamo già a lavoro per la prossima gara che si terrà a Siena, dove spero di migliorarmi e raggiungere risultati sempre migliori. Purtroppo la Pesistica non è molto conosciuta nella nostra zona e per me è sempre più complicato allenarmi. Il lunedì sera sono in palestra, ma gli altri giorni, anche per il mio lavoro e indisponibilità della palestra, dove si svolgono varie attività, sono costretta ad allenarmi in un locale, attrezzato alla meglio, dove non c’è riscaldamento e questo fa comprendere bene il mio sacrificio specialmente nei periodi freddi, quando, anche all’interno, la temperatura è vicina a 0 gradi".

"La mia speranza - aggiunge - è che questo sport possa essere sempre più conosciuto, apprezzato e praticato dai giovani, anche perché le emozioni che suscitano le gare di sollevamento pesi sono davvero indescrivibili". "Devo ringraziare fortemente il mio allenatore Fabio Biagioni, che in questa occasione ha dovuto fare anche il fisioterapista per farmi riprendere velocemente da un infortunio in allenamento a un gomito - prosegue Martina - . La gara è stata molto competitiva e ho dovuto faticare per portare a casa la medaglia d’argento. Fabio, oltre che allenatore, durante la gara è stato un grande motivatore. Senza di lui l’ultima alzata che mi ha portato alla medaglia d’argento non l’avrei effettuata con successo. Il sollevamento pesi sembra uno sport individuale, ma dietro c’è un grande lavoro di squadra".

Dino Magistrelli