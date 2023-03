"I play-off non siano un’ossessione Però non dobbiamo mollare"

Un River Pieve che rialza la testa dopo due sconfitte consecutive e che riesce a conquistare i tre punti fuori casa contro un avversario difficile come il Ponte Buggianese. Grande soddisfazione da parte del mister Pacifico Fanani: "Finalmente siamo tornati a vincere - afferma - . I ragazzi se lo sono meritato. Abbiamo giocato davvero una bella partita malgrado assenze importanti come quelle di Lavorini, Filippi e Pieretti. Siamo partiti bene e condotto un buon primo tempo nel quale non abbiamo rischiato niente, ma anzi, siamo riusciti a procurarci un paio di occasioni pericolose".

"Nel secondo tempo - continua Fanani - il Ponte Buggianese ha reagito con Nardi, ma Romboli ha parato. Verso il 40’, a seguito di una punizione laterale calciata da Cecchini, Canessa di testa ha segnato il gol del vantaggio. Infine, nei tempi di recupero, sempre Canessa ha raddoppiato su calcio di rigore". Con questa vittoria il River Pieve ha dato prova di grande carattere.

"Si è trattato comunque - sottolinea Fanani - di una partita difficile contro una squadra tosta, in salute, con buone individualità, e che veniva da una vittoria in trasferta. Andiamo avanti partita dopo partita - conclude il mister - e vediamo di raccogliere più punti possibile; i play-off non devono essere un’ossessione, però non dobbiamo mollare". Il prossimo appuntamento per i biancorossi è previsto allo stadio di casa contro la capolista Cenaia.

Federico Santarini