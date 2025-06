Lucca, un giro di mura a tutta. Sfiorato il record della gara: foto e classifica dell’edizione 2025

Lucca, 20 giugno 2025 – Quasi 300 partecipanti per una gara serale breve e velocissima: un successo oltre ogni aspettativa. A Lucca, dove il podista è tradizionalmente abituato a correre sulla sommità della splendida cinta muraria rinascimentale, la distanza non si misura in chilometri, ma in “giri di mura”.

Da questa consapevolezza nasce l’idea degli organizzatori: perché non sfidarsi su un giro di mura a tutta? Nasce così una competizione di 4.223 metri da affrontare senza risparmio di energie, un’autentica prova di coraggio e velocità. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione si è ormai ritagliata un posto di rilievo nel panorama toscano del mezzofondo, richiamando alcuni dei migliori interpreti regionali.

La gara, sotto l’egida della UISP, era valida anche come tappa del Criterium di Podismo Toscano. Un evento che abbina tradizione e spettacolarità, con la bellezza delle Mura lucchesi a fare da cornice a una sfida che profuma di storia, passione e velocità.

Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.