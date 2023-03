Girasole: titolo regionale "Uisp" Oro centrato da Cecilia Porcella

A Montelupo, alla seconda prova del campionato regionale "Uisp", nella seconda categoria "Esordienti", si conferma in crescita Cecilia Porcella (foto), 9 anni, che vince la gara di giornata con due ottimi esercizi al corpo libero, l’argento e l’oro alla palla e si laurea campionessa regionale 2023 sull’all around (somma dei due attrezzi). Trionfa anche Valeria Pacini nella seconda categoria seniores 2007, al cerchio, ma si deve, poi, accontentare del settimo posto in classifica generale a causa di un errore alle clavette.

In contemporanea, a Viareggio si è svolta la seconda prova del campionato di squadra "Allieve" Gold della Fgi. La Ritmica Girasole è scesa in pedana con: Ylenia Caretti, Ginevra Giorgetti, Viktoria Bazhenova e Gaia Nigido. Si è classificata quinta, migliorando di molto il punteggio ottenuto nella prima prova, ottenendo, così, un buon piazzamento che la qualifica per la fase interregionale. Sempre al "Palabarsacchi" si è disputata la prima prova del Torneo Gold Italia Fgi, cui hanno partecipato ginnaste di alta specializzazione, il top della ritmica toscana.

Ylenia Caretti, nella categoria "Allieve 1-2", ha messo in mostra tutta la sue doti: simpatia e scioltezza, suscitando l’approvazione delle competenti tecniche; è finita seconda, con due buoni esercizi al corpo libero ed alla fune ed accede alla fase nazionale. Nelle "Juniores 1", Sonia Galli e nelle "Seniores", Rebecca Del Freo, mettono in mostra tutto il loro agonismo e la loro voglia di gareggiare.