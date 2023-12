Giovani campioni crescono: torna la “Ludec Cup“

Una vetrina per futuri campioni, un trampolino di lancio per luminose carriere. Un piccolo torneo di Viareggio versione basket. E’ la Ludec Cup, per gli under 15, che si svolge da oltre due decenni ed è in programma da venerdì 8 a domenica 10 al PalaCavanis di Porcari. Il torneo, tra i più importanti a livello giovanile, è organizzato come di consueto dalla Ludec Asd con il sostegno della Fip Toscana e vedrà confrontarsi sei selezioni del 2009 di altrettante regioni: Toscana, Veneto, Piemonte, Friuli, Lazio, Emilia Romagna. La manifestazione si svolgerà, come di consueto, al Palazzetto di via Cavanis e al PalaSuore, dove ciascuna rappresentazione proverà a conquistare lo scettro e succedere nell’albo d’oro alla Toscana, vincitrice dell’ultima edizione. L’appuntamento è dedicato alla memoria di Luca Del Carlo, giovane e promettente cestista di Porcari prematuramente scomparso, al quale la famiglia ha voluto dedicare un torneo di pallacanestro che era la sua grande passione. Negli anni la manifestazione ha visto la partecipazione di giocatori che oggi militano a livello internazionale: basti infatti pensare come, all’ultimo europeo Under 16, la Nazionale italiana, vincitrice della medaglia d’argento, abbia schierato ben sei giocatori (sui dodici convocati) i quali, solo due anni prima, avevano partecipato all’edizione della LudecCup. Senza contare tutti quei giocatori che oggi militano nel massimo campionato di serie A o in campionati esteri partecipanti all’EuroLeague.

La formula prevede un torneo con due gironi composti ognuno da tre squadre (Girone A con Veneto, Toscana, Piemonte; Girone B con Friuli VG, Lazio, Emilia Romagna) e saranno complessivamente disputati 9 incontri, comprese le finali. Le prime gare si svolgeranno venerdì tra Toscana e Piemonte (ore 16, PalaCavanis) e tra Lazio ed Emilia Romagna, ore 18.30.

Massimo Stefanini