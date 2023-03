Ghiviborgo cala il suo poker Quarto successo consecutivo

TRESTINA

1

GHIVIBORGO

2

TRESTINA (3-5-2): P. Montanari; Della Spoletina (16’ st Barbarossa), Grea, Cenerini; Di Cato, Convito (40’ st R. Montanari), Ceccuzzi, Gramaccia (19’ st Belli), Bologna (11’ st Lorenzini); Di Nolfo, Bazzoffia (40’ st Sensi). All.: Farsi.

GHIVIBORGO (4-3-3): Antonini; Mukaj (13’ st Rotunno, 35’ st Bertonelli), Del Dotto, Videtta, Seminara; Bachini, Campani (28’ st Sgherri), Nottoli; Zini, Tiganj (39’ st Del Carlo), Bongiorni. All.: Maccarone.

Arbitro: Marra di Agropoli.

Reti: 13’ pt Di Nolfo (rig.), 18’ pt Zini, 2’ st Tiganj.

TRESTINA - Il Ghiviborgo centra la quarta vittoria consecutiva, imponendosi in rimonta sul Trestina. La partita era iniziata bene per gli umbri, in vantaggio dopo 13’: Di Nolfo recupera palla e va al tiro, il pallone respinto dal portiere colpisce il braccio di Videtta e l’arbitro decreta il rigore che Di Nolfo trasforma. Passano appena 5’ e gli ospiti ristabiliscono la parità con Zini (certamente il migliore in campo) che salta Cenerini e, con un rasoterra, insacca. Al 22’ incredibile opportunità fallita dai padroni di casa: Videtta si fa rubar palla da Bazzoffia, assist per Gramaccia che, dal limite dell’area piccola, calcia alto.

Al 35’ Convito, di testa, manda il pallone in rete, ma la marcatura è annullata, in quanto il cross di Di Cato era stato effettuato dopo che il pallone aveva oltrepassato la linea di fondo. Poi, al 39’, è il Ghiviborgo ad avere una buona chance, sprecata da Nottoli.

Nella ripresa, al 1’, Gramaccia conclude a lato da posizione favorevole ed al 2’ gli ospiti raddoppiano: Zini manda al tiro Seminara, Montanari respinge, ma nulla può sulla conclusione di Tiganj.

Inconsistente la reazione del Trestina che mai riesce a farsi pericoloso.

Paolo Cocchieri