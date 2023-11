E’ già aria di Ciocchetto Event: aperte le iscrizioni

Da ieri sono aperte le iscrizioni alla XXXII edizione del noto appuntamento rallistico nazionale Ciocchetto Event, in programma il 16 e 17 dicembre. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 8 dicembre. Il Ciocchetto mantiene anche il Memorial Maurizio Perissinot, inventore della manifestazione, premio che viene assegnato al navigatore della coppia vincitrice assoluta del rally. E’ questa una gara immancabile per tanti big del rally, mentre per gli altri è l’occasione di tentare di battere i campioni che, ogni anno, si presentano al via di questa gara prenatalizia.

Il Ciocchetto Event è aperto a vetture moderne, comprese le World Rally Car, e alle vetture storiche. Nelle due giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre, il Ciocchetto Event si ripropone con il suo prestigioso albo d’oro, ricco di grandi nomi del rally tricolore, da Andrea Zanussi ad Alex Fiorio, da Luca Rossetti a Renato Travaglia, da Umberto Scandola a Paolo Andreucci e Paolo Ciuffi, questi ultimi due recordman di affermazioni, con quattro vittorie a testa. Per questo il “rally di Natale“, come spesso viene chiamato, è una gara singolare per chiudere la stagione all’insegna dello sport e del puro divertimento. Lo staff di OSE Organization Sport Events lavora già alacremente per ricreare l’atmosfera unica che caratterizza da sempre Il Ciocchetto Event, aiutato in questo dalla location suggestiva della Tenuta Il Ciocco, da un percorso agile, ma tecnicamente impegnativo, da sfide entusiasmanti, e da un impareggiabile clima di festa e di auguri.

Il percorso dell’edizione 2023 ricalca quello dello scorso anno, una formula che ha riscosso una pressoché unanime approvazione da parte degli equipaggi e che quindi viene riproposta nello stesso formato. Due le tappe in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre, con 16 prove speciali in totale, per oltre 85 km complessivi e poco più di 47 km di trasferimenti. La prima frazione, con partenza alle ore 13.30 di sabato, comprende le due speciali “College“ e “Il Ciocco“ da ripetere quattro volte, inframezzate da tre riordini e tre parchi assistenza.

La seconda tappa, con start previsto alle ore 8 di domenica, racchiude le prove speciali “Stadio“ e “NoiTV“, con quattro passaggi ciascuna, intervallate da tre riordini e tre parchi assistenza, prima dell’arrivo finale alle ore 14.40. Un orario, quest’ultimo, che consente un agevole rientro in sede anche ai team che provengono da più lontano.

Dino Magistrelli