Lo spettacolo è in cielo: campionato delle mongolfiere, a Capannori un grande successo

Capannori (Lucca), 18 dicembre 2024 – Per quattro giorni il cielo sopra la Piana di Lucca ha avuto tanti colori diversi. Tanti quanti le mongolfiere che hanno partecipato al 34° Campionato Italiano di Aerostatica, organizzato dall'Aero Club di Lucca a Capannori dal 11 al 15 dicembre scorsi.

Quattro giornate intense di gara, scandite da momenti spettacolari che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, all'alba e al pomeriggio, quando il cielo si è acceso di mille colori, trasformando Capannori in un quadro vivente grazie alle spettacolari performance dei piloti, che hanno affrontato con professionalità ed entusiasmo le prove di alto livello tecnico proposte dalla direzione di gara internazionale.

Una sfida avvincente che ha offerto uno spettacolo unico, nel solco della tradizione aerostatica italiana.

Il podio del 34° Campionato Italiano di Aerostatica:

1. Federico Miceli: con un punteggio di 13.611, il valdostano ha conquistato il titolo di campione italiano per la terza volta alla sua terza partecipazione. Pilota esperto con oltre 4.300 ore di volo, Miceli ha gareggiato a bordo del suo Racer by Ultramagic accompagnato dal navigatore Raffael Tamargo. Nipote e allievo del leggendario Nello Charbonnier, Miceli è proprietario della compagnia aerea Aérocom Montgolfière nella Valle della Loira in Francia.

2. Federico Pagni: con 11.248 punti, il campione uscente ha dimostrato ancora una volta il suo talento. Nato a Lucca e fiorentino di adozione, Pagni vola principalmente in Toscana con la sua compagnia Up Ballooning ed è affiancato dal giovane navigatore Filippo Orlando, promessa emergente della disciplina.

3. Edoardo Barbieri: con 10.945 punti, il giovanissimo pilota juniores ha conquistato il terzo gradino del podio. Istruttore presso l'azienda di famiglia Volare in Mongolfiera, Barbieri si è già distinto a livello internazionale con il sedicesimo posto ai mondiali Fai Junior 2023 in Polonia e con la partecipazione a competizioni nazionali in Austria e Repubblica Ceca nel 2024. (segue)