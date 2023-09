Calcio: serie "D". Il Tau ha preso Lombardo

Il Tau ingaggia Mattia Lombardo, classe 1995, jolly di centrocampo, ex Lucchese stagione 2018-2019. Dopo l’esordio in "A" con la Sampdoria (il padre Attilio fu blucerchiato nella Samp di Boskov, con Vialli e Mancini) ha collezionato 140 presenze tra i professionisti: con Lucchese, Siena, Cremonese, Reggiana ed altre. Abile nei calci piazzati, ha sempre realizzato diversi gol.

Davvero un colpo grosso per i due dirigenti addetti al mercato del Tau, Giovanni Maneschi e Maurizio Dal Porto. Lombardo si è liberato dalla Torres e scende di categoria con entusiasmo. "Sono molto carico – ha detto – per questa avventura. Una scelta ed un progetto importanti, i sogni si costruiscono con la positività e si raggiungono con la determinazione". Potrebbe anche giocare contro il Grosseto, domani, ma tutta la documentazione deve essere a posto e la società non vuole avere fretta.

Tau-Grosseto è il big-match della quarta giornata. Sono due delle quattro capolista. Si gioca domani a Ghivizzano, alle 15, per via dell’arrivo di numerosi tifosi ospiti. Tecnicamente i torelli biancorossi sono i favoriti, ma gli amaranto di Altopascio venderanno cara la pelle. Nella passata stagione si giocò al "Comunale" di via Rosselli e finì a reti inviolate.

Per rimanere in tema, il Tau è tra le cinque società d’Italia a non aver ancora subìto reti in categoria: le altre sono il Figline, il Mezzolara, il Chieti e il Trapani. Senza dubbio una bella soddisfazione. Nessuno avrebbe mai immaginato un avvio così folgorante, con due successi esterni netti. Sul fronte formazione, assente ancora Noccioli che deve scontare la seconda giornata di squalifica, dopo il "rosso" rimediato contro il Montevarchi. Out Quilici. Ancora ai box Meucci, gli altri a disposizione, compreso il neoacquisto, dal Frosinone, Bruno.

Massimo Stefanini