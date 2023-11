Bf Porcari, l’Under 15 parte in quarta e chiude alla grande: trionfo contro le pistoiesi

Se il bilancio dell’Under 14 è stato

in chiaroscuro, per le ragazzine leggermente più grandi, l’Under 15, invece splende il sole. Secondo successo di fila per l’Under 15

del Basket Femminile Porcari che passa agevolmente sul parquet

di Pistoia. Grande inizio

delle gialloblu che mettono subito una grande ipoteca sul risultato finale con un primo quarto chiuso addirittura 31-8. Un punteggio che, unitamente a quello finale, testimonia come in pratica non vi sia stata gara. Netta la superiorità delle giocatrici allenate da Francesca Salvioni. Successivamente la squadra

ha gestito la partita, vincendo comunque tutti i tempini, portando

a casa i due punti che danno fiducia per il prosieguo del campionato.

Di seguito il tabellino:

Bf Pistoia-Bf Porcari 42-80

(8-31, 12-17, 12-14, 10-18).

Tabellino: Pinochi, Cinelli 9, Riva 12, Mazzaccheri 9, Cogilli 2, Gueye, Del Guerra 16, Gargani 8, Prestigiovanni, Martinelli, Bertocchini, Andreotti 24.

All. Salvioni, assistente Fanucchi. Adesso ci sarà una sosta. Infatti

il prossimo impegno è previsto per sabato 18 alle 18.30 sul campo

del Bf Livorno. Si tornerà invece

in casa, al Palasuore, in un turno infrasettimanale giovedì 23 novembre alle 20.30 contro Ficeclum Fucecchio per cercare di proseguire

i successi.

Ma. Ste.