Angelini vince in Prima Categoria Netto al Golf Club Garfagnana: gli altri risultati

All’impianto del Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana si è svolta l’ottava prova del campionato sociale 2023, trofeo Soveco. In Prima Categoria Netto vince, con lo splendido punteggio di 52 colpi (-2), Andrea Angelini, che fa suo anche il nearest to the pin alla buca 16 con 1,95 metri dall’asta, relegando al secondo posto Emanuel Valori (54) che a sua volta batte, a parità di punteggio ma con un miglior risultato sulle seconde nove buche, Daniele Biagioni (54) che si deve accontentare della terza piazza.

Nella classifica Lordo torna alla vittoria Federico Pieroni che con l’ottimo punteggio di 57 colpi, +3 sul par del campo, allunga sui diretti inseguitori nella classifica del campionato sociale. In Seconda Categoria troviamo in testa il sempre più costante Claudio Storai con il punteggio di 56 colpi (+2). In seconda posizione a pari merito con il primo si piazza Ada Talenti (56), anche lei una habitué delle posizioni che contano, spingendo al terzo posto il marito Fabrizio Lucchesi (57 colpi).

Nella categoria Senior vince con 55 colpi Fabio Romei.

Dino Magistrelli