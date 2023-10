Andrea Bozzi sul podio con medaglia di bronzo al Karate 1 WKF Youth League di Merida

Un altro importante successo per Andrea Bozzi che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Juniores, peso 75 Kg nella 4ª tappa del circuito mondiale denominata “Karate 1 WKF - Youth League“ di Merida. Il portacolori dell’Asd Esercito - 187 Folgore di Livorno, si è confrontato con atleti provenienti dalla Germania, Messico, Spagna e Stati Uniti d’America.

L’Esercito - 187 Folgore di Livorno ha partecipato a questo importante avvenimento, organizzato dalla World Karate Federation - WKF (Federazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico - CIO), nel mese scorso dal 22 al 25 settembre, all’impianto sportivo della stessa Merida, svoltasi nello stato dello Yucatán, Messico. I ragazzi, convocati per l’importante occasione dal Comitato Regionale Toscana Karate - CRTK FIJLKAM Italia, per disputare una delle competizioni più prestigiose del movimento giovanile mondiale hanno ben rappresentato la Forza Armata.

Nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato“, ha conquistato la medaglia di bronzo il lucchese Andrea Bozzi, a dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto fino ad ora sia individualmente che come gruppo sportivo.

Ma le soddisfazioni non sono finite qui in casa dell’Esercito - 187 Folgore di Livorno, poiché c’è anche da segnalare come il maestro Antonio Citti – direttore tecnico con le stellette dei “baschi amaranto“ – , è stato convocato dal CTRK per seguire gli atleti della delegazione, come collaboratore tecnico Regionale. E naturalmente una grande soddisfazione per Andrea e per tutta la Lucchesia.

