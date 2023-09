“Affida“ sarà lo sponsor per le prime quattro gare

Due le novità più interessanti emerse nel corso della conferenza stampa che l’ad della Lucchese, Lo Faso, e il diesse Frara hanno tenuto ieri nella nuova sala stampa dello stadio Porta Elisa.

La prima riguarda lo sponsor che per le prime quattro gare di campionato sarà la Affida, società di mediazione creditizia nata su iniziativa del lucchese Stefano Grassi, con un passato di calciatore nelle giovanili rossonere negli anni Novanta, la cui sede si trova in viale Europa a Lucca. Il marchio Affida comparirà sul davanti delle maglie della Lucchese, mentre sul retro ci sarà ancora la Apige di Cavalli.

La seconda notizia di rilievo l’ha fornita il diesse rossonero Alessandro Frara, che dopo aver tracciato un bilancio del calcio mercato, ha aggiunto: "Dopo l’arrivo del giovane Yaboah in prestito dall’Hellas Verona, abbiamo ancora la possibilità di inserire un nuovo giocatore, che a questo punto dovrebbe arrivare tra gli svincolati - ha affermato - . Due i ruoli che stiamo monitorando: un centrocampista o un esterno d’attacco. Riteniamo, comunque, di aver allestito una squadra con due titolari per ogni ruolo, in grado di dire la sua in un girone di ferro. Cercheremo di colmare l’eventuale “gap“ tecnico con quelle cinque-sei squadre che sulla carta sono più attrezzate di noi, con la nostra organizzazione e l’entusiasmo di tutti quei giocatori - ha concluso - che sono venuti a Lucca con la voglia di fare bene".

Dal canto suo l‘ad LoFaso ha detto: "Il primo ringraziamento va ovviamente al presidente Bulgarella che ci ha dato la possibilità e i mezzi per costruire un gruppo di giocatori seri e motivati. Abbiamo costruito una squadra che è un mix tra giovani, molti dei quali di proprietà, e di giocatori esperti, partendo dal sano “zoccolo duro“ dello scorso anno. Il ringraziamento va esteso a Mangiarano, a Frara e a tutti gli altri collaboratori, che hanno lavorato per portare a termine un percorso iniziato dalla partita di Ancona della passata stagione ad oggi. Riteniamo di aver centrato quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo ripromessi. Manca solo l’abbattimento della ringhiera della tribuna coperta, che sarà portata a termine una volta che avremo tutti i permessi".

Poi Lo Faso ha aggiunto: "Un grazie di cuore alla città di Lucca, ai tifosi che hanno risposto in modo straordinario, dandoci ragione sulla riapertura della tribuna coperta e l’aumento della precedente capienza. Il loro sostegno ci serve da stimolo per dare il massimo".

Infine una curiosità. Dopo tanti anni Enrico Turelli lascia l’incarico di speaker del Porta Elisa al giovane Daniele Cacicia.

Emiliano Pellegrini