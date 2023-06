Academy Porcari imbattibile Vince il memorial Nico Giannotti

I Pulcini 2014 dell’Academy Porcari fanno festa a Cascio, aggiudicandosi il Memorial Nico Giannotti, intitolato alla memoria del giovane precocemente scomparso. Tutta la comunità, guidata dal presidente della squadra di casa, l’ASR Cascio, Alessandro Bertolini e dal sindaco del Comune di Molazzana, Andrea Talani, ha festeggiato e onorato con un torneo di bambini, questo momento. Alla fine ha vinto la squadra guidata da una vecchia gloria del calcio, Giovanni Toschi, ex di Torino e Cesena, insieme a Massimo Scinto. I bianconeri si sono imposti sul Valle di Ottavo, Castelnuovo, Pieve Fosciana e Piazza 55, pareggiando solo con il Ghiviborgo. E’ stata l’ennesima soddisfazione per la società del Porcari e per i due mister. Della rosa facevano parte: Scardigli, Illuminato, Nardone, Matteucci, Lorenzetti, Fallou, Joudar, Topi.