Lucca, sfila il Carnevale di Viareggio: che successo, in 20mila sulle Mura

Lucca, 5 febbraio 2023 - Che successo per il Carnevale lucchese. Tanta gente, ventimila persone per il gemellaggio tra Lucca e Viareggio, con i piccoli carri di Carnevale della località viareggina che hanno sfilato sulle Mura lucchesi. Una bella manifestazione, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Tantissime le famiglie, con i piccoli che hanno sfoggiato mascherine di ogni tipo. Apprezzata l'organizzazione. Animate le vie del centro, per una giornata da ricordare e sicuramente da ripetere. A ribadire il successo dell'atto conclusivo di Lucca in Maschera, le parole del sindaco Mario Pardini:"Oggi abbiamo vissuto un momento storico, di grande impatto culturale: la sfilata dei Carri del Carnevale di Viareggio sulle Mura di Lucca. E come ogni momento storico è stato celebrato dalla presenza esultante di decine di migliaia di persone. Un grande pubblico che è vita e gioia per una città che aveva tanta voglia di spensieratezza e felicità condivisa". Soddisfazione anche nel commento dell'assessore Remo Santini:"Un evento storico e straordinario, che ha trovato una magnifica risposta della città. Speravamo in un'ottima affluenza, ma mai ci saremmo potuti aspettare tanta partecipazione e coinvolgimento. Un ringarziamento agli uffici comunali che si sono impegnati affinché tutto questo potesse essere realizzato ed un...