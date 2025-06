Lanciano un gabbiano ferito come fosse una palla: ragazzi denunciati per maltrattamenti

Lucca, 19 giugno 2025 - Ridevano, scherzavano, e intanto si lanciavano un gabbiano ferito come se fosse un pallone da spiaggia. Cinque giovani cittadini marocchini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni e residenti in provincia di Lucca, sono stati denunciati dalla polizia di Stato per maltrattamento di animali. Il gesto, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 giugno sulla riva del fiume Serchio, in via della Scogliera, è stato segnalato da un ragazzo di 19 anni, che ha assistito all’intera scena e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’intervento è scattato poco dopo le 17. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, che hanno raccolto la testimonianza del giovane e individuato i responsabili. Secondo il racconto del ragazzo, i cinque si trovavano nel fiume per fare il bagno quando uno di loro è uscito dall’acqua con in braccio un gabbiano in evidente stato di sofferenza. Il volatile aveva la testa adagiata su un fianco, non reagiva e mostrava difficoltà nei movimenti. I giovani avrebbero iniziato a lanciare l’animale verso l’alto, facendolo cadere ripetutamente a terra, per poi passarselo tra di loro “come se fosse una palla”, riferisce il testimone. Dopo aver infierito sull’animale, lo avrebbero abbandonato in un cespuglio e attirato dei piccioni con del cibo. Uno dei volatili è stato catturato, ma nel tentativo di replicare il gesto, è riuscito a liberarsi e a fuggire via. Il gabbiano, ferito ma ancora vivo, è stato soccorso dagli agenti e affidato all’ente specializzato “VegaSoccorso” per ricevere le cure del caso. I cinque ragazzi sono stati denunciati a piede libero. Sul caso sono in corso ulteriori accertamenti.