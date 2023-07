Forte dei Marmi, burraco benefico del Circolo Lorenzo Il Magnifico

Forte dei Marmi (Lucca), 18 luglio 2023 - Nuovo appuntamento col divertimento e la solidarietà. Prosegue con grande partecipazione il progetto solidale del “Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico” a Forte dei Marmi.

Il prossimo appuntamento di quest’estate è con la serata-evento che sarà al Bagno Giovanna lunedì 24 luglio. Come sempre, anche questo evento sarà impreziosito dallo scopo solidale che persegue.

Dunque, oltre al divertimento del gioco e dello stare insieme, l’evento ha un obiettivo benefico e riserva anche sorprese con molti premi in palio. Il torneo sarà a sostegno di “Cui I ragazzi del sole”. Il Cui Comitato Unitario Invalidi – I Ragazzi del Sole – Odv”, (Onlus fino all’istituzione del Runts ) www.cuisole.it è un’Associazione di volontariato che si occupa delle problematiche dei diversamente abili. Il suo obiettivo principale è quello di favorire l’informazione sulla natura della disabilità; ottenere l’inserimento dei disabili nella scuola, nel lavoro e nelle altre occasioni sociali o socio-riabilitative, organizzare gruppi di volontari con disabili per svolgere attività socio-ricreative e iniziative per il tempo libero. Tra gli obiettivi anche la collaborazione di tutti i cittadini per la gestione delle proprie attività, e quello di promuovere e aderire alle iniziative per il “durante e dopo di noi”.

Alla serata di burraco si unirà la presidente Patrizia Frilli per un saluto e ringraziamenti ai partecipanti. Il torneo si svolgerà in questo modo: l’accoglienza dei partecipanti è alle ore 20 con soft drink rinfrescanti; alle ore 20,30 il giudice di gara darà inizio alla gara e dopo il primo turno sarà offerto un buffet accompagnato da musica dal vivo.

Ripresa torneo con altri tre turni Mitchell e a mezzanotte arriverà la tanto attesa torta di ringraziamento e la premiazione delle coppie vincitrici. Come sempre regali donati da importanti brand come Ermanno Scervino, Mia Bag, Pin Up, Chicabags, Kose Rose, Campomarzio70 Profumi esclusivi e Rebecca Gioielli.

Grande soddisfazione e compiacimento esprime la giornalista-blogger nonché giudice di gara Domenica Giuliani, che sottolinea quanto sia impegnativo e complesso, ma anche gratificante, trasformare un semplice gioco di carte come il burraco, in un obiettivo solidale, di grande impatto emotivo e di alto livello. Informazioni e prenotazioni al 340 34 244 34 oppure al sito www.burracomagnifico.net. Maurizio Costanzo