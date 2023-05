Da Pietrasanta al Parlamento Europeo: si apre la mostra dedicata all’arte toscana

Bruxelles, 3 maggio 2023 - “È una grande soddisfazione per me vedere che nelle sale del Parlamento Europeo c’è un pezzo importante della cultura e della storia di Pietrasanta e dell’intera Toscana”. Così Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, a margine dell’inaugurazione della mostra “The origins of sculpture, Pietrasanta: a bridge between Tuscany and Europe” (Le origini della scultura - Pietrasanta un ponte tra Toscana ed Europa al Parlamento Europeo) L’esposizione artistica è dedicata alla produzione di scultura nell'area apuo-versiliese e avvenuta a Bruxelles al Parlamento Europeo alla presenza del governo italiano, rappresentato dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e dell'Ambasciatrice italiana a Bruxelles, Federica Favi, del sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e della figlia della scultrice belga Hanneke Beaumont, autrice di una delle 12 prestigiose opere esposte. Le statue del Museo dei Bozzetti di Pietrasanta decoreranno per quattro giorni i corridoi dell'Eurocamera a Bruxelles. “La mostra – spiega Ceccardi - è un progetto e un lavoro su cui abbiamo lavorato per mesi con l'amministrazione comunale e con il sindaco Giovannetti. Finalmente Pietrasanta e il museo dei bozzetti sbarcano al Parlamento europeo, nello spazio espositivo principale. Sarà un'occasione per valorizzare Pietrasanta e la Toscana, per far conoscere l'arte e la cultura di questo territorio a parlamentari, commissari, sottosegretari e commissari che in quelle aule passano tutti i giorni".

“Nelle sedi delle istituzioni d’Europa c’è chi fa blasfemia – aggiunge Susanna Ceccardi -. Io preferisco l’arte, quella vera, per la quale noi italiani siamo conosciuti in tutto il mondo. La Versilia, e Pietrasanta in particolar modo, è zona rinomata per l’arte, zona di ispirazione per molti artisti da tutto il mondo. Questo evento vuole sottolineare la straordinaria importanza degli artigiani del marmo e del bronzo negli scambi culturali europei. È grazie alla capacità di attirare artisti da ogni angolo dell’Europa che le botteghe degli artigiani di Pietrasanta sono diventate un punto di riferimento delle arti visive, soprattutto della scultura. Non è un caso, del resto, che la Toscana e l’arte viaggino sempre a braccetto. Un binomio che nei secoli ha fatto conoscere nel mondo artisti sensazionali che hanno prodotto capolavori inimmaginabili”.

Il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti

“Una vetrina importante per Pietrasanta, per i suoi artigiani e i suoi artisti. Un ponte culturale per creare un futuro ancora più prestigioso per il nostro territorio”. Queste le parole di Alberto Stefano Giovannetti, sindaco uscente e candidato alle prossime amministrative del 14 e 15 maggio a Pietrasanta col sostegno di Ancora Pietrasanta, Lega e Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia, all’inaugurazione della mostra. “Una mostra - ha aggiunto Giovannetti - che dà valore ai nostri artigiani e alle nostre tradizioni culturali. Un vanto mostrare alle tante persone che attraversano queste sale a Bruxelles le origini di opere di artisti famosi in tutto il mondo. Un ringraziamento all’onorevole Ceccardi che ha reso possibile tutto questo. E agli uffici, dalla dirigente Monica Torti a tutti i dipendenti, che hanno lavorato per concretizzare l’idea”. Protagoniste di questo “viaggio” europeo sono “Tensei Tenmoku” del giapponese Kan Yasuda, la cui trasposizione definitiva si trova in Spagna; “Le mani” dell'italiano Alberto Cortina, in Francia; “Orizzonte” del polacco Igor Mitoraj, in Germania; “Aurora” dell'olandese Jan Pater, nei Paesi Bassi; “Torso” del danese Jens-Flemming Sorensen, in Danimarca; “Concordia” dell'italiano Giuliano Vangi, in Italia; “Pregnant Nana” della francese Niki De Saint Phalle, in Austria; “Danzatore” della ceca Anna Chromy, in Repubblica Ceca; “Donner” del belga Jean-Michel Folon, che fa parte di numerose collezioni private di ordine internazionale.

A Bruxelles anche “Donna con ombrello” del colombiano Fernando Botero e “Balance and Counter-Balance” della britannica Cynthia Sah che si trovano, rispettivamente, in Kansas e a Taiwan. Nel percorso espositivo allestito all'Europarlamento un bozzetto in particolare si proporrà come simbolo del ruolo di Pietrasanta, ponte tra Toscana ed Europa: si tratta di “Stepping Forward” della scultrice olandese Hanneke Beaumont, collocato presso la sede del Consiglio dell'Unione Europea in rue de La Loi, sempre a Bruxelles.

Il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni

"Ringrazio l’europarlamentare Susanna Ceccardi, il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e quanti hanno lavorato all’organizzazione della mostra per aver promosso a Bruxelles questa importante occasione di valorizzazione di una delle città italiane più rappresentative in quanto a fruttuoso rapporto tra artigiani e artisti. Un percorso espositivo che conferma l’Italia quale Paese fonte di ispirazione per gli artisti, che a Pietrasanta trovano artigiani in grado di dare vita alle loro creazioni”. Così il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, oggi a Bruxelles all’inaugurazione ufficiale della mostra. “Città che si distingue – ancora Borgonzoni – per l’eccezionale contributo artistico e culturale dato al nostro Paese, Pietrasanta dimostra di esercitare un incredibile richiamo per artisti provenienti da tutto il mondo. Un luogo in cui generare e moltiplicare arte”.

E continua la senatrice: “Laboratori, botteghe, officine, fonderie, realtà già strutturate e altre piccolissime: dalla fotografia alla moda, dalla scultura all’artigianato artistico, l’articolata filiera delle imprese culturali e creative di cui l’Italia può fregiarsi rappresenta per noi motivo di orgoglio e merita tutto il nostro impegno. Altissima perciò l’attenzione anche ai tavoli europei per tutelare e promuovere un settore di grande interesse del nostro Paese nonché le creazioni dei nostri artisti. Adotteremo ogni iniziativa affinché anche tutte le decisioni europee tengano conto di questa specificità italiana e del valore delle nostre aziende”.

Maurizio Costanzo