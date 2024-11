Chi è Selmi, l’artista lucchese a Sanremo Giovani

Lucca, 19 novembre 2024 – C’è anche un talento tutto toscano tra i cantanti che si sfidano per accaparrarsi un posto sul palco delle Nuove Proposte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. È il lucchese Niccolò Selmi, in arte Selmi, 23 anni, che canta “Forse per sempre”. È uno dei sei nuovi artisti sono pronti a scendere in campo per conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, tre posti per la semifinale di Sanremo Giovani del 10 dicembre in onda in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2. I

In questo secondo appuntamento, presentato da Alessandro Cattelan e in onda stasera in seconda serata dalla Sala A di via Asiago, dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025 si confronteranno Ciao sono Vale con il brano “Una nuvola mi copre”, Grelmos con “Flashback”, Moska Drunkard con “Trinacria”, Rea con “Cielo aperto”, Selmi con “Forse per sempre” e Settembre con “Vertebre”.

A giudicarli la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo.

Da X Factor a Sanremo Giovani

Selmi si è già confrontato con un altro grande palco per astri nascenti, quello del talent show X Factor. Il suo amore per la musica nasce praticamente con lui: “Appena venuto al mondo, in ospedale – ricorda - per non piangere e addormentarmi avevo bisogno della musica classica. Da bimbo ho suonato una pianola giocattolo, già inventavo canzoni e poesie che dedicavo alla natura, alla nonna e al can. Ho suonato il pianoforte per poi passare la chitarra, regalo di mia sorella”. A XFactor ha presentato Doccia ghiaccia, dedicato alle maschere che a ciascuno di noi capita di indossare, brano che ha commosso fino alle lacrime la giudice Ambra Angiolini. Ora per Sanremo giovani canta la ballad Forse per sempre, che racconta la fragilità delle relazioni: “È nata un anno e mezzo fa in un periodo di grande turbolenza emotiva a causa di un amore esagerato”. A fare il tifo per lui ci saranno la famiglia e gli amici ovviamente, ma “mi auguro anche tutta Lucca e tutte le persone che avranno voglia di lasciarsi andare all’emotività, che spero possano trovare un nido”. Le aspettative per stasera? “Comunque vada – dice - spero di guardarmi allo specchio, di battermi il cinque e di lasciare una manata bella grande”.

