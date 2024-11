Mois G al Disco D’Argento. Verso Sanremo Newtalent: "La musica mi ha salvato"

Ha solo 17 anni ma è pronto per esibirsi a Sanremo, nei giorni della rassegna 2025, nel salotto delle celebrità del Disco d’Argento che andrà in onda sul canale 68 del digitale terrestre di Sky. Mois G, all’anagrafe Simone Sensi, è un artista montecatinese classe 2007 che, nella vita reale, frequenta l’istituto Marchi a Pescia. Ha un suo canale You Tube e, nonostante la giovane età, vanta alcuni inediti. A Sanremo arriverà passando da Rimini, dove ha vinto un concorso battendo una trentina di concorrenti. "Mi sono appassionato alla musica fin da piccolo - racconta - esattamente quando mio padre mi portò a vedere in piazza a Montecatini uno spettacolo musicale di Alessandro Canino. Avevo 4 anni e capii che volevo fare il cantante". Mois G ha un agente, Nicola Maltagliati, che lo aiuta e lo indirizza nelle scelte.

"Ho sempre sentito vari generi di musica in famiglia, dal rap di mia madre al rock di mio padre. L’ultimo inedito con il quale mi sono fatto conoscere è "Minorenne". Mi sono impegnato sl massimo". Fin da piccolissimo si sentiva escluso dalla società attuale e diverso, volendo sempre andare fuori dagli schemi. "A scuola fin dalle medie non sono mai stato capito, spesso venivo criticato dai professori". In seconda media scrisse il suo primo freestyle nel quaderno di matematica. Così iniziò il suo percorso nel 2019 a soli 12 anni. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo videoclip ufficiale su YouTube, ricevendo insulti e critiche sui social. Ma non si è arreso. Anzi. "La musica è la mia forma espressiva - dice - è la mia arte. Talvolta le mie canzoni nascono dalle mie insicurezze". Simone ha un fratello maggiore: "Due anni più di me. Ma la passione per la musica è mia. Il mio agente è una figura importante, condividiamo un progetto dal quale ci aspettiamo tanto". Dall’11 al 15 febbraio 2025, sarà un team speciale a coordinare tutte le iniziative legate a Sanremo Newtalent edizione Winter 2025 condotto dal presentatore dei grandi eventi Gianluca Nasi. Il format si svolgerà in parallelo con il Festival della Canzone Italiana dopo cena tutti i giorni, nel noto "Salotto delle Celebrità" hospitality del Festival. L’evento collaterale verrà trasmesso sul canale terrestre 68 di Sky.

Giovanna La Porta