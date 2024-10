Aaron inizia la corsa verso “Sanremo Giovani“

Un talento umbro in corsa per “Sanremo Giovani“ dopo la decisione del direttore artistico Carlo Conti di riportare sul palco dell’Ariston la categoria Nuove Proposte. Aaron (nella foto), al secolo Edoardo Boari, cantante di Nocera Umbra salito alla ribalta con Amici di Maria de Filippi, è infatti tra 46 artisti selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani che si terranno dal vivo a Roma, mercoledì prossimo 23 ottobre, nella Sala A di via Asiago. Quest’anno ai nastri di partenza si sono presentati in 564 e tra questi la Commissione Musicale presieduta da Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, dopo gli ascolti ha selezionato i primi 46 artisti. Aaron parteciperà alle audizioni con il brano “Grandine“ e aprirà così la sua corsa verso Sanremo Giovani: al termine delle audizioni saranno scelti 24 artisti che parteciperanno ai quattro “gironi eliminatori”: in 12 prenderanno parte alla “semifinale” del 10 dicembre e 6 di loro (più 2 artisti provenienti da Area Sanremo) accederanno alla finale del 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo: da qui verranno decretare le 4 “Nuove Proposte” che parteciperanno a febbraio al Festival di Sanremo.

Conosciuto come il “vichingo’“ per la sua lunga chioma bionda, Aaron è seguito da un pubblico giovane e appassionato con quasi 120 follower su Instagram. Dopo la semifinale ad “Amici“ ha proseguito la sua carriera musicale e proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo “Poteva piovere“.