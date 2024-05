Lucca Comics cerca aspiranti scrittori per libri per ragazzi

Lucca, 30 maggio 2024 – Torna "A caccia di storie", il progetto nazionale che va alla ricerca di nuove voci e narrazioni che possano dare un contributo originale al mondo dell'editoria per ragazze e ragazzi, creando un confronto tra futuri autrici e autori e professionisti del mondo dell'editoria. Un'iniziativa promossa da Lucca Comics & Games e Book on a Tree in collaborazione con Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore e Amref Health Africa, che è coinvolta da anni nel progetto attraverso una borsa di studio, nata per ricordare la scrittrice Miriam Dubini, rivolta ai talenti che nelle loro storie toccheranno temi sociali. A caccia di storie è molto più di un semplice progetto di scouting editoriale: è un’avventura creativa unica che riunisce sotto lo stesso tetto i migliori talenti di ogni età. Durante la residenza di cinque giorni, le persone partecipanti esplorano tutte le sfumature del mondo editoriale pensato per il pubblico più giovane, indagando ogni fase della nascita e creazione di un libro, apprendono le tecniche del mestiere, trovando spunti per far evolvere processi creativi e trame, scambiando idee e visioni con partecipanti e professionisti (dagli autori e autrici agli editor, passando per editori, agenti, librai, illustratori e sceneggiatori). Un’occasione per crescere, imparare e, soprattutto, creare storie. La selezione, come sempre, si divide in tre fasi: dopo aver presentato la candidatura delle storie, che si concluderà il 31 luglio, seguiranno una pitch review che si terrà tra il 2 e il 10 settembre e la residenza creativa (dal 4 al 9 novembre). La pitch review sarà un momento di confronto e conoscenza tra i preselezionati – tra le 20 e le 25 persone – e i docenti della residenza, propedeutico alla scelta di finaliste e finalisti, e si terrà in presenza e online. I candidati e le candidate coinvolti in questa fase saranno avvisati via mail tra il 30 agosto e il 2 settembre; la partecipazione è obbligatoria e chi non potrà partecipare dovrà comunicarlo entro 48 ore dalla convocazione per permettere di organizzare i colloqui nei giorni seguenti (e comunque non oltre il 15 settembre). Le vincitrici e i vincitori del concorso assieme al selezionato o selezionata per la borsa di studio saranno ospitati per una settimana di lavoro dal 4 al 9 novembre: nel corso della residenza artistica si confronteranno con alcuni dei più autorevoli professionisti del panorama editoriale italiano e internazionale. La partecipazione al concorso e la presenza (vitto e alloggio) alla residenza sono gratuiti. Nelle sei edizioni precedenti, A Caccia di storie ha ospitato oltre 60 partecipanti, selezionati tra centinaia di candidature che hanno presentato i loro progetti per la realizzazione di racconti inediti. Il bilancio è assolutamente positivo: dal 2018 ad oggi sono una quarantina gli autori e autrici entrati a vario titolo nel mondo dell’editoria junior grazie proprio al progetto A Caccia di storie. Il prossimo libro in uscita legato direttamente al progetto è quello di Sara De Martino, vincitrice della sesta edizione, che segue a Perdenti con le ali di Carlotta Cubeddu (2019), Myself di Giada Pavesi (2020), La casa ai confini del mondo di Matteo Francini (2021), Le ragazze del fiume di Alessandra Ubezio (2022), Il mistero di Villa Polifemo di Maria Elisa Aloisi (2023). Il bando completo è consultabile sul sito www.acacciadistorie.it