Lavori a Villa Bottini, il cinema all’aperto trasloca all'ex Cavallerizza

Lucca, 11 giugno 2024 – La magia del cinema sotto le stelle non si ferma ma si sposta altrove, almeno per questa estate. I lavori per la riqualificazione di Villa Bottini, infatti, impediscono di allestire il cinema all'aperto nella tradizionale arena estiva. L'amministrazione comunale ha quindi individuato per la 43esima edizione di Estate Cinema una nuova area dove installare il maxischermo e le sedute per gli spettatori.

La zona individuata, come si legge nella delibera del Comune di Lucca, è quella di piazzale San Donato, all'esterno dell'ex Cavallerizza. Lo spazio, già utilizzato in passato per numerosi eventi, verrà delimitato e recintato e saranno allestiti l’ingresso con la biglietteria, il bar e i bagni.