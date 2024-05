I fratelli Damiano e Massimiliano Carrara hanno vinto Pechino Express 2024

Lucca, 10 maggio 2024 – I fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, denominati Pasticcieri, hanno vinto l’edizione 2024 di Pechino Express, il reality di Sky condotto da Costantino Della Gherardesca. Una vittoria prevista e largamente annunciata: i due hanno preceduto le Italia Argentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) e le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), eliminate al termine della prima giornata della finale.

I due pasticceri lucchesi che hanno sfondato negli Usa, con Damiano già star di Real Time, si sono dimostrati i più bravi di tutti nelle prove che si sono susseguite nel corso dell’undicesima edizione del programma. Massimiliano vive attualmente in America, mentre Damiano ha realizzato a Lucca un atelier molto conosciuto e apprezzato.

Nell’intera edizione della “Rotta del Dragone” Damiano, in particolare, non ha mai neanche provato, per un solo momento, a dissimulare la propria incontenibile volontà di vincere, su tutti e contro tutti: in preda al disappunto se non alla rabbia, ha maltrattato pubblicamente il fratello Massimiliano, che è stato in realtà la sua “roccia” personale.

I due sono arrivati per primi alla maestosa rocca di Sigiriya. Gli ultimi 119 chilometri della stagione hanno visto le tre coppie partire dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, un luogo misterioso dove, secondo una leggenda, si trova un varco tra il nostro mondo e altri mondi distanti nello spazio.