Bruschette e Spritz: i Blur a Lucca al ristorante si preparano per il concerto

Lucca, 22 luglio 2023 – Cresce a Lucca la Blur-mania, in attesa del grande concerto del Summer Festival. Saranno oltre 35mila i fan della band inglese che raggiungeranno il grande palco montato nell’ex campo Balilla, e la città è già stata letteralmente invasa, tra berretti, maglie e striscioni dedicati ai Blur. E mentre in molti raggiungevano le mura, in attesa dell’apertura dei

cancelli, c’è stata una grande sorpresa per tutti gli amanti del gruppo che hanno deciso di passare la mattina in città. Si sono regalati un pranzo dentro le Mura, infatti, sia il frontman Damon Albarn che il chitarrista Graham Coxon. Hanno scelto un ristorante vegetariano, “InPasta”, a poche centianaia di metri da dove si esibiranno stasera, naturalmente accompagnati dalle famiglie e addetti alla sicurezza.

Bruschette, spritz, succhi di frutta e pasta al pomodoro, per prepararsi al meglio a quello che a tutti gli effetti sarà uno spettacolo unico, come unica è la data italiana dei Blur. E naturalmente non poteva mancare la mancia, insieme a tanti rigraziamenti.

All’esterno del locale, via via che si spargeva la voce, si sono riuniti i fan, a caccia di selfie e autografi, anche se in pochi sono stati accontentati. A fine pasto, infatti, via dentro il van in direzione hotel, per riposarsi e ricaricare le pile in vista di stasera. Un pranzo “normale” per delle vere superstar, abbracciati dal calore di tutti gli appassionati, per infiammare ancora di più gli animi già bollenti.