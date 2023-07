Blur, più di sempre Unica data italiana della mitica band Le zone “blindate“

I Blur tra noi. Stasera la scena è tutta loro, la mitica band britannica nata nel 1988 – la reunion è avvenuta nel 2008 – che farà il bello e il cattivo tempo sul palco del Summer Festival, nell’abbraccio internazionale di un pubblico affamato di questa unica data italiana del tour. L’indie rock nelle corde e nel sangue, con accese sfumature di brit pop, di cui la band è simbolo, con tutto il valore aggiunto di un album atteso anche lui da ben otto anni e che è uscito giusto ieri. Un “ritorno al futuro“ colmo di emozioni, le stesse del disco “The Ballad of Darren“ in cui gli artisti cantano la provvisorietà della vita.

Lo scenario senza uguali delle Mura, a incorniciare il super palco dell’ex campo Balilla, farà il resto. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree, i Blur, eseguiranno le loro canzoni iconiche. Top-secret, in realtà, la “scaletta“ di stasera: in questo tour i brani del nuovo lavoro sono stati al massimo quattro, ma non è escluso che stasera possano esserci tutti i titoli inediti. Lo show, in ogni caso, supererà le due ore, per la gioia dei fan, i più irriducibili dei quali già ieri sera si sono accampati agli ingressi in zona Porta San Pietro e Porta Sant’Anna.

