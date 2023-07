Arrivano i Blur Varato il maxi piano per accogliere i 35mila spettatori

Tutto pronto. L’organizzazione logistica straordinaria approntata dal Comune in occasione del concerto dei Blur al Lucca Summer Festival che si terrà sugli spalti delle Mura sabato 22 luglio prossimo, è ormai a pieno regime. Ieri mattina il piano, destinato ad alterare la città per alcuni giorni così come avvenuto in occasione dei grandi eventi, è stato presentato in una conferenza stampa dagli assessori alla Protezione civile, al Traffico, alla Sicurezza e alla Mobilità Fabio Barsanti, Giovanni Minniti, Nicola Buchignani, Remo Santini e dal patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro. In quei giorni, Lucca sarà interessata anche dal Rally città di Lucca.

Si tratta di un piano che ricalca quanto fatto negli anni scorsi di fronte a un concerto destinato a radunare circa 35mila appassionati e che è stato comunque migliorato in alcuni aspetti circa le chiusure delle strade che gravitano intorno al cavalcavia di viale Europa. Proprio l’area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e viale Carducci utilizzata solo per l’uscita del pubblico alla fine del concerto sarà interdetta al traffico per il periodo di tempo compreso fra le ore 00:00 di sabato 22 luglio fino al completo deflusso degli spettatori; in questo periodo il traffico proveniente dal casello autostradale e diretto sulla parte nord della circonvallazione e a Sant’Anna sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello Lucca Ovest in via delle Città Gemelle. Dalle ore 10 di sabato 22 fino alle ore 3 di domenica 23 luglio divieto di transito eccetto autorizzati anche in via Nieri (nel tratto fino a piazzale Italia) via Pascoli e via delle Tagliate di San Donato. "Abbiamo lavorato - spiega l’assessore Buchignani - per garantire un’attenzione particolare ai residenti delle zone interessate". Massimo impegno è stato garantito, dall’assessore Minniti, per quanto riguarda il numero di vigili che saranno impiegati.

Fabrizio Vincenti