Zumba a Lucca per Meyer: Iscriviti a Happy Gym o sul Posto

Cresce l’attesa a Lucca per l’evento Zumba per il Meyer. La masterclass di zumba, annunciata in conferenza stampa, con oltre 25 Zin (Istruttori qualificati) da tutta Italia si avvicina a grandi

passi.Al Palatagliate si terrà una grandissima lezione con presenter noti al popolo Zumba, come

la Jammer viareggina Valentina Lottini, che faranno muovere e divertire i partecipanti per 3 ore di pura adrenalina insieme. Gli organizzatori, Palestra Happy Gym e Zefiro, comunicano che è possibile prenotarsi anche presso la palestra o registrarsi direttamente sul posto. L’appuntamento per gli amanti di questa disciplina praticata in tutto il mondo, che unisce la danza al fitness, è per domenica 1 ottobre dalle 16 alle 19 al Palatagliate In apertura si esibiranno le alieve e gli allievi del progetto Sprint Video Dance con l’istruttrice Valentina Altamura (Zin organizzatrice) gestito da Zefiro e finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Ospedale pediatrico Meyer (info 328 9351204 e 347 1214235).