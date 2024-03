"Zoom-Metti a fuoco il tuo talento": l’adesione

Anche Residenze Garfagnana di Piano Pieve di Castelnuovo ha aderito all’iniziativa di orientamento residenziale "Zoom-Metti a fuoco il tuo talento", dell’Arcidiocesi di Lucca e domani, dalle 9.30 alle 11.30, accoglierà una classe di 23 studenti di seconda Media ai quali verranno illustrate le attività giornaliere rivolte alle persone anziane ospitate in struttura. Il progetto, che si concluderà il 19 aprile, si svolge all’ex convento dei Cappuccini ed è un’esperienza residenziale di orientamento che coinvolge più di 100 ragazze e ragazzi delle seconde classi degli istituti comprensivi di Castelnuovo e di Piazza al Serchio. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti un’opportunità per conoscere i diversi ambiti lavorativi presenti sul territorio, scoprire i propri talenti e inclinazioni ed entrare in contatto diretto con imprenditori e lavoratori di realtà produttive locali, i quali racconteranno loro esperienze e testimonianze.