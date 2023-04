Yamaha romba ancora Oggi apre Motorgame

Ritorna in città, alle porte del centro storico, una concessionaria Yamaha, brand iconico e di riferimento per il mondo del motociclismo. Verrà inaugurata oggi, con un open day aperto a tutti, Yamaha Motorgame di Lucca, in via Mazzini 115, proprio di fronte alla Serchio Motori, storica concessionaria e punto di riferimento per i lucchesi, e non solo, da ormai quarant’anni.

La nuova concessionaria è parte del Gruppo Ferrando: qui gli appassionati potranno trovare uno showroom Yamaha progettato per offrire ai clienti un’esperienza immersiva nella cultura del famoso marchio motociclistico, dove poter scoprire le ultime novità, testare le moto e parlare con un personale esperto. Una concessionaria dove poter trovare, ed acquistare, tutti i nuovi modelli Yamaha, ricambi e accessori originali e dove poter godere di un servizio di assistenza qualificato e specializzato. Per gli appassionati, saranno presenti fin da subito i nuovi modelli della gamma 2023 di moto e scooter targati Yamaha, dalla mitica Tenerè 700, allo scooter leader del mercato Tmax: delle vere e proprie icone del mondo delle due ruote. La giornata di oggi sarà dedicata ai festeggiamenti per questa nuova apertura, con cocktail a tema dedicati ai più famosi modelli Yamaha e tanto divertimento con un dj set – dalle 16 – offerto dalla dj lucchese Rita Gherz. Una giornata piena di sorprese e di occasioni, chi parteciperà potrà prendere parte all’esclusiva estrazione per la vincita di due biglietti con cui poter assistere alla prova della Moto Gp come ospiti di Yamaha.

"Siamo molto felici di riportare nella nostra città una concessionaria Yamaha - dice Luca Braccini, responsabile Motorgame Pisa e Lucca - Nella Piana c’è un salone a Montecarlo, e adesso torniamo alle porte della città dopo che, nel 2015, la concessionaria Motorgame del marchio Yamaha ha aperto le porte a Pisa diventando un punto di riferimento per tutti i motociclisti della provincia e non solo. Gli appassionati lo sanno, i prodotti Yamaha si distinguono per il loro essere innovativi, in grado di offrire eccitazione, sicurezza ed emozioni. L’apertura del nuovo salone di Lucca sarà un’occasione per conoscere quei prodotti che hanno alimentato i sogni di generazione in generazione".

Giulia Alberigi