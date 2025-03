WØM Fest torna a Lucca. Giorgio Poi apre il Festival

Lucio Corsi, Gazzelle, Colapesce, La Rappresentante di Lista sono solo alcuni dei nomi più interessanti della musica indie italiana che hanno mosso i primi passi a Lucca, al WØM Fest. Arrivato a quasi 10 anni di instancabile attività, nel 2025 il WØM Fest torna in città e lo fa in una location del tutto inedita - il Polo Tecnologico Lucchese - con un primo, grande, headliner: Giorgio Poi, di ritorno dal tour europeo.

L’appuntamento è venerdì 6 e sabato 7 giugno, con un’edizione che guarda al domani, alla sostenibilità, all’inclusività, all’ambiente. Accanto a grandi nomi della scena indipendente italiana e non solo, si affiancheranno tanti gruppi locali e dj in una due-giorni di proposte musicali fresche e di grande impatto. Proprio venerdì 6 Giorgio Poi sarà il primo headliner a calcare il main stage di WØM Fest. Produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, Poi torna a tre anni di distanza dall’ultimo album con un nuovo disco di inediti (Bomba Dischi/Sony Music), anticipato dal brano “Uomini contro insetti”. Un sogno appena svanito, una canzone senza ritornello che si compone e si scompone nello stesso istante come una finestra spalancata sul mondo di oggi minacciato da inquinamento e consumismo, fatto di considerazioni sulla vita, l’ambiente, la religione, il turismo mordi e fuggi.

All’anagrafe Giorgio Poti, classe 1986, ha all’attivo collaborazioni con Frah Quintali, Takagi&Ketra, Carl Brave, Luca Carboni. Già ospite del WØM nel 2017, quello di Poi è un ritorno molto atteso, dopo i successi e i riconoscimenti internazionali raccolti in questi anni: dalle aperture delle date dei Phoenix a Milano, Parigi e negli Stati Uniti, fino al mini tour asiatico che lo ha portato ad esibirsi a Pechino, Tianjin e Hong Kong, passando per Città del Messico, dove ha aperto la data del musicista León Larregui, storico leader degli Zoè, con cui ha collaborato partecipando al brano “Chromocosmic Avenue”.

Dopo un 2024 on tour, quando il festival ha fatto tappa a Porcari, Altopascio, Capannori e Barga proponendo spettacoli di artisti del calibro di Dargen D’Amico, BNKR44 ed Elasi, il WØM Fest torna a Lucca con una scommessa: portare la musica nel parco del Polo Tecnologico Lucchese. Recentemente completato, il parco sarà ‘inaugurato’ con un doppio palco, un main stage e un second stage, oltre a un’area market, un’area expo e food.