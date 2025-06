WØM Fest, che magia. Successo al Polo Fiere

Grande successo - e soddisfazione - per l’edizione 2025 del WØM Fest. Il festival, prodotto da WOM, in coproduzione con Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, in questa edizione ha ‘inaugurato’ il parco del Polo Tecnologico Lucchese: venerdì 6 e sabato 7 giugno, infatti, l’area verde del Polo ha ospitato artisti emergenti e nomi di calibro internazionale, come Giorgio Poi e okgiorgio, stand up e dj-set per una due-giorni di musica e condivisione.

“Siamo soddisfatti - spiega David Martinelli, curatore dell’evento - per questa ‘edizione zero’ che speriamo possa essere solo la prima tappa di un viaggio consolidato e condiviso con Lucca InTec. La possibilità di organizzare iniziative di questa portata al Polo Tecnologico Lucchese rappresenta una novità che, ci auguriamo, possa diventare una consuetudine”.

“Condividiamo l’entusiasmo - aggiunge Giulia Pasquini, consigliera del CDA di Lucca InTec -. Abbiamo pensato tutta l’area del Polo Tecnologico come un luogo dove poter esprimere il proprio talento. WØM Fest è la rappresentazione lampante che questo si può fare, a più livelli: abbiamo assistito alla conferma che il Polo può e deve essere un luogo di innovazione non solo tecnologica, ma anche culturale”.

Tanti gli artisti a salire sul palco: oltre al dj set e musica live di twominutesturkish, ad esibirsi anche Gionata e Wally, la stand up Comedy di Nicco, la cantautrice Cecilia, Drago&Pzzo, Causy, SHARON e BET, il gruppo lucchese Saul Project e Miscela.

Tanto spazio anche all’area market, con stand, food truck e l’area beverage curata da Ambrosia Gin.

WØM FEST, ricordiamo, è stato realizzato con il contributo di Comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lucca. WØM FEST è una produzione WOM, in coproduzione con Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

L’evento è stato inoltre sponsorizzato da Ambrosia Gin, Unicoop Firenze e Genesi Fitness. Partnership di Confcommercio - Province di Lucca e Massa Carrara, Chiocchetti Motercycles, iposterini, VeryPrint, Acqua Silva.