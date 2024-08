“Whatsappiamo sicurezza“. Decine le segnalazioni arrivate

Con le vacanze estive, si sa, aumentano i rischi di furti in case e negozi e il Comune di Capannori invita i cittadini a partecipare alla chat che mette in contatto diretto con la Polizia Municipale. ‘Whatsappiamo sicurezza’ è l’iniziativa che vuole facilitare il dialogo fra le persone e la polizia municipale e nelle ultime settimane ha visto già 65 segnalazioni tra schiamazzi in orario serale e notturno, musica ad alto volume e auto sospette che si fermano davanti alle abitazioni.

Uno strumento pensato per far sentire gli agenti della municipale ancora più vicini ai cittadini, per dare la possibilità agli abitanti di uno stesso paese di scambiare informazioni, e allo stesso tempo alla polizia di verificare quanto segnalato dal cittadino.

"Whatsappiamo sicurezza si conferma un supporto importante per l’attività della polizia municipale e per far sentire i cittadini al sicuro - dice l’assessore alla Sicurezza nei paesi, Davide Del Carlo - . Abbiamo praticamente un gruppo whatsapp per ogni paese, e questo permette di localizzare bene la segnalazione e di farla leggere a chi può esserne interessato. Con queste calde sere estive, gli schiamazzi in orario in cui le persone vogliono dormire è senza dubbio la segnalazione più presente, ma purtroppo ce ne sono tante anche di auto sospette o di movimenti insoliti da parte di persone non conosciute".

"I cittadini, segnalando sulla chat, ci permettono di verificare l’informazione e di intervenire laddove necessario - aggiunge l’assessore - . Va ricordato, però, che questo strumento è solo di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine e che bisogna sempre segnalare anche al 112. In questi mesi è attivo anche il servizio notturno della municipale, dal giovedì al sabato. Come amministrazione stiamo anche valutando nuovi progetti per migliorare ulteriormente la sicurezza nei paesi".

Per iscriversi al servizio di ‘Whatasappiamo sicurezza’ è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected], indicando il proprio nome e cognome, l’indirizzo, il numero di cellulare. Saranno gli agenti ad aggiungere il nuovo iscritto. Si ricorda infine di non inviare segnalazioni relative ai lavori pubblici o ad altri ambiti che esulano dal tema della sicurezza in queste chat.