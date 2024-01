Volture di contratti Geal “Portali non autorizzati“

Geal, società lucchese dell’acqua, mette in guardia: “Il portale Volturacontratto.com, così come gli altri canali non ufficiali, non è autorizzato per effettuare la voltura del contratto di fornitura idrica“. “In particolare – spiega l’azienda partecipata – ci teniamo a avvisare i nostri clienti – di non aver mai autorizzato il portale Volturacontratto.com o altri portali a effettuare per proprio conto la voltura contrattuale né a utilizzare il logo di Geal. L’azienda si sta attivando presso le Autorità Competenti per tutelare la propria immagine e gli interessi dei cittadini e nell’occasione ricorda che non si avvale di alcun soggetto terzo nella gestione delle pratiche commerciali“.

Geal informa che per la necessità di avanzare richieste di carattere commerciale (volture, subentri, variazioni contrattuali, nuovi allacci, etc.), è possibile mettersi in contatto attraverso il 800 729709 da telefono fisso (chiamata gratuita) e 06 51833063 da telefono cellulare e dall’estero, o alla mail [email protected].