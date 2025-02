Volontaria giurisdizione. Servizi di assistenza presso Adiconsum

I servizi di Volontaria giurisdizione sono attivi presso Adiconsum Lucca. La cancelleria della Volontaria Giurisdizione (nella foto Sheila Dal Poggetto referente Adiconsum) provvede a tutti gli adempimenti relativi alle istanze rivolte al giudice tutelare, ovvero ai provvedimenti in materia di servizi amministrativi, famiglia, successioni e registro stampa. La sede Adiconsum, presso la Cisl in viale Puccini 1780 a Lucca, fornisce assistenza al pubblico, previo appuntamento, tutti i lunedì dalle ore 10 alle 12.30. Per informazioni, telefonare ai seguenti numeri 0583.508811/54.