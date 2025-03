Vivere bene l’ambiente rispettando le regole

Per conoscere e rispettare il territorio è stato richiesto un intervento del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, con il Tenente Gian Marco Dodaro, del Nucleo Carabinieri Biodiversità Orecchiella, con il Maresciallo Capo Stefano Santini, e del Nucleo Carabinieri Parco di Corfino, con il Brigadiere Capo Lino Mario.

Rispettare gli ambienti significa proteggere gli ecosistemi, conservare la biodiversità, cioè la molteplicità di specie e organismi che, in relazione tra loro, creano un equilibrio fondamentale per la vita nell’ambiente; proprio per questo motivo è importante non introdurre specie aliene che possono alterare l’ecosistema.

Per comprendere l’ambiente e le aree protette si possono effettuare visite guidate con personale esperto, praticare trekking sugli appositi sentieri facendo sosta ai rifugi gustando piatti tipici della zona; lungo i percorsi si possono vedere vecchi mestieri e attività compatibili ed amiche dell’ambiente.

Naturalmente occorre rispettare alcune fondamentali regole: non abbandonare i rifiuti; non appiccare fuochi, il bosco oltre ad essere una risorsa preziosa per l’uomo è anche l’habitat naturale di molte specie animali; non raccogliere piante e fiori per non deturpare il patrimonio floristico e non fare rumori inutili per non spaventare gli animali.