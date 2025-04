Vivere bene e mangiare sano. La settimana dell’alimentazione

La nostra scuola è veramente speciale: ogni settimana si svolgono diversi laboratori coinvolgenti che motivano la nostra curiosità, favorendo un apprendimento stimolante. Tra i tanti laboratori, il più significativo è quello della “Settimana dell’alimentazione“, un evento che coinvolge tutti noi bambini in attività legate al cibo e alla nutrizione, sperimentando ogni anno un

diverso alimento in tutti i suoi aspetti: sapori,odori,ricette,benefici.

Quest’anno il tema scelto sono stati i cereali. Durante questa settimana abbiamo organizzato dei laboratori pratici, dove ogni classe ha preparato diverse ricette; questo è stato il momento più stimolante per noi perché ci siamo immedesimati in piccoli cuochi ,preparando ricette gustose da far assaggiare ai compagni delle altre classi. Ma com’è nata la “Settimana dell’alimentazione“ nella nostra scuola?

Per scoprirlo abbiamo invitato e intervistato una storica insegnante della nostra scuola che ha visto nascere questo bellissimo progetto: Rosetta Da San Martino. Rosetta ha spiegato che le maestre si sono accorte che incitarci a mangiare e ad assaggiare il cibo durante la mensa non era sufficiente a favorire un’alimentazione variegata. Serviva perciò un’esperienza divertente che ci motivasse a sperimentare e capire l’importanza di un’alimentazione variegata: negli anni sono stati organizzate attività didattiche e laboratori con esperti come medici o cuochi, con lo scopo di insegnarci come fare scelte alimentari consapevoli.

Durante questa bellissima settimana, approfondiamo l’alimento scelto da tanti punti di vista e in tante discipline: abbiamo scoperto come l’alimentazione che assumiamo sia strettamente correlata con il benessere fisico e quanto sia importante tenere quotidianamente conto della piramide alimentare.

Abbiamo imparato che quando mangiamo cibi non salutari, molto elaborati o ricchi di grassi, il nostro corpo impegna tutte le sue forze per effettuare la digestione ed ha bisogno di molto più tempo, così ci sentiamo più stanchi e meno energici, mentre una corretta e varia alimentazione come quella assunta dagli sportivi, permette di stare bene ed essere performanti nello sport, ma anche nello studio, mantenendoci belli e in salute!

Arrivati alla fine del nostro percorso scolastico, avendo vissuto sulla

“pelle”questa bellissima esperienza possiamo affermare che noi siamo quello che mangiamo e ciò lo metteremo in atto ogni giorno della nostra vita!