Visite mediche gratis per un mese Al “Centro di sanità solidale“

In occasione del Settembre lucchese scatta una particolare iniziativa dell’associazione “Amici del cuore“, grazie a una convenzione con la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. Per tutto questo mese, al Centro sanità solidale in via dei Pubblici Macelli, chi è in difficoltà ecomomiche o ha un reddito particolarmente basso potrà infatti effettuare gratuitamente un’ampia serie di visite mediche. Basterà semplicemente mostrare un Isee inferiore ai 20mila euro annui per accedere alle prestazioni sanitarie.

Le specializzazioni per le quali si può richiedere una visita gratuita al Centro sanità solidale Amici del cuore sono numerose: allergologia e immunologia, angiologia, cardiologia, cardiochirurgia, dermatologia e venerologia, diabetologia, ecografia, endocrinologia, epidemiologia, genetica medica, ginecologia e ostetricia, medicine complementari, medicina del lavoro, medicina dello sport, medicina fisica e riabilitativa, medicina interna, neurologia, neuropsichiatria infantile, oculistica, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, podologia, psichiatria, psicologia e psicoterapia, punto prelievi e test genetici, reumatologia, scienza dell’alimentazione e dietetica e urologia.

Il Centro di sanità solidale, nato nel 2015 grazie agli Amici del Cuore, conta oggi oltre 30 specialità ambulatoriali, praticamente tutte, dalla prevenzione alla cura, riabilitazione con apparecchiature di ultima generazione e vede coinvolti numerosi medici ex primari ora in pensione. Offre prestazioni gratuite o a tariffe ridotte, strettamente finalizzate alla copertura dei costi per assicurare lo svolgimento dell’attività.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può chiamare direttamente il numero 0583 327790 in orario di apertura dal lunedì al venerdì (9-13 e 15-19), oppure il sabato dalle 9 alle 13. Le visite mediche gratuite vengono effettuate al Centro in via dei Pubblici Macelli 101 anche su segnalazione di Caritas o associazioni di volontariato e pubblica assistenza che operano sul territorio. Un supporto importante per convogliare qui persone in situazioni economiche difficili e garantire così al meglio il diritto alla salute.

Le visite gratuite riservate a Isee sotto la soglia dei 20mila euro saranno dunque effettuate per tutto il mese di settembre, ma le prestazioni a prezzi agevolati cui può accedere qualsiasi paziente proseguiranno anche dopo questa speciale iniziativa.

Paolo Pacini